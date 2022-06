(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Mauro Jofre, el lateral de la Comisión de Actividades Infantiles, atraviesa un duro momento por el reciente fallecimiento de su padre, y sus compañeros le hicieron saber que están con él.

Este domingo, en la salida a la cancha, previo al encuentro con Jorge Newbery, el equipo de la Comisión de Actividades Infantiles exhibió una bandera en apoyo al defensor. “Fuerza Mono. Flia Jofre, estamos con ustedes”, dijo el mensaje.

Según se supo, hace unos días Mauro viajó a Mendoza para estar con su familia. Tras el desenlace, el defensor le dejó un sentido mensaje a su padre, donde le dijo: “Viejito querido has decidido ir con Dios, no sabes cuanto me duele pero se que te ganaste la vida eterna y estás más tranquilo con él, me has dado todo lo que pudiste y muy orgulloso te dije el gran padre que fuiste conmigo el gran amigo que fuiste, me enseñaste muchos valores y sobre todo a ser humilde y nunca dejarme caer por nada en el mundo porque los “Jofre no nos caemos” así de claro me dijiste”.

Se juega la A: Newbery buscará quitarle la punta a la CAI

