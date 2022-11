El delantero de Fiorentina, que llegaba en el tramo final de la recuperación de una molestia muscular, sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Este viernes, luego de abandonar la concentración en Qatar, escribió un sentido posteo en las redes sociales.

“Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza que me quedo afuera del Mundial por una lesión. Es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo se derrumba todo, pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busqué toda mi vida, el fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar esta que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás”, expresó el atacante surgido de Argentinos Juniors. “Desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene que sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los argentinos y buscar eso que tanto queremos. Se merecen lo mejor siempre, banda y hoy voy a estar alentando como un argentino más. Gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento, ¡¡¡VAMOS ARGENTINA!!!”, completó.

El triste descargo del Tucu Correa tras quedar afuera del Mundial por lesión: "no se puede explicar"