A través de la red social Facebook, la judoca Leila Ramos anunció que se baja de los "próximos Campeonatos Selectivos y Campeonato Mundial" de la disciplina.

La judoca explicó que sufrió "un golpe de fuerte impacto" en el pie derecho, que le produjo una "fractura en el cuello del segundo dedo del pie derecho".

"Uno de los traumatólogos me indicó reposo y uso de un zapato ortopédico por 4 a 6 semanas, y al tener una segunda opinión con otro profesional me dijo que mínimo, de reposo tendría 3 meses para que selle bien el hueso", detalló.

Leila no ocultó el dolor que siente por está situación que le toca atravesar y dijo: "Hoy estoy pasando por un momento doloroso, ya que era mi próximo sueño y sería el primer campeonato mundial en categoría adultas y como IIIDAN. Pero primero está mi salud, y debo recuperarme bien para no tener molestias más adelante. Quienes me rodean o me siguen en redes saben que el Taekwon-do es mi vida, y qué este sueño lo tengo desde que fue anunciado el Campeonato Mundial. Lamentablemente ayer al recibir la segunda opinión se me vino el mundo abajo, no me siento bien, pero se que es el momento y todo pasa".

El duro momento que atraviesa Jaime Giordanella: “el fútbol me ayuda a evitar una depresión y a levantarme día a día”

En su publicación la joven agradeció a sus sponsors "que se habían sumado para ayudarme a cumplir este sueño". Y también a "la gente que siempre estuvo colaborando con cada venta que hice para recaudar fondos para cada viaje".

Por supuesto Leila no se olvidó de sus compañeros, su Instructor Sergio Oyarzo

"que supo entender este momento y me acompaño en la decisión alentándome y apoyando a mi recuperación" y a su familia y su compañero por no dejarla caer.

¡Fuerza Leila!