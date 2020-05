Faltan seis meses para las elecciones en Vélez Sársfield y Hugo Basilotta, el dueño de Guaymallén, se asoma como posible candidato a obtener la presidencia.

Dejó ver su voluntad de ser presidente del club de Liniers en un largo texto publicado en su cuenta de Facebook.

En la publicación, revela que en el año 2002 Raúl Gámez le había ofrecido la vicepresidencia, pero como no contaba con el aval de su familia y la empresa estaba creciendo, se negó.

En 2007 se volvió a preparar para postularse, al año siguiente, en dicho cargo, pero por la "suciedad" que hay en la política, decidió bajarse.

"Hoy veo en las redes sociales que aparecen encuestas con mi nombre, hasta algunos ex grandes jugadores me nombran", escribe. "En esta cuarentena, con todo el tiempo del mundo, me puse a pensar... no tengo agrupación, pero no tengo problema con ninguna".