(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Huracán sorprendió esta tarde en el Estadio Municipal de kilómetro 3 y venció a la CAI por 2 a 1. El “Globo” mostró una buena versión y con esta victoria complicó la clasificación del “Azurro” a la segunda fase del Torneo Regional.

César Villarroel habló con Pasta de Campeón tras el partido y valoró el triunfo conseguido. “Nos planteamos que no se podían quedar con tres derrotas, seguimos trabajando al cien, la imagen tenía que ser terminando con una victoria. Ya está todo armado, estoy contento porque Huracán demostró buen futbol, el primer tiempo del clásico fue muy bueno”, comentó.

“Contra otras cosas no podemos, el partido pasado no nos cobraron un penal, un offside de Asencio que el defensor estaba al lado del arquero, pero hoy dieron todo. Esta es la imagen que Huracán dio todo el año, me voy contento por ellos. Hay un grupo de jóvenes que le va a dar mucho a Huracán”, remarcó.

La polémica del primer tiempo: la jugada del supuesto penal a Vega y el gol de Lucero

Sobre su futuro, Villarroel comentó que “esperaremos al día sábado, ellos se merecen despedir este año levantando la copa porque fueron merecidamente campeones. Hicieron un año excelente, después del día sábado se verá lo que pasa”.