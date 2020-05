Walter Montillo atraviesa un duro momento en su vida luego de la muetre de su padre y abuelo por el coronavirus, además de estar alejado de su madre, también infectada, pero controlada. Sin embargo, en el medio de toda esa situación, su hijo Santino le sacó una sonrisa y además se volvió viral.

El pequeño de 9 años se convirtió en la nueva estrella de las redes sociales de la familia, cuando decidió robarle el telefono a la "Ardilla" para crear su cuenta en Instagram y aprovechó el momento para contactar a Lionel Messi, Luis Suárez y Gerard Piqué para regalarle su ropa de fútbol.

En video que Walter dio a conocer y estalló en las redes sociales, terminó llegando a los ojos del delantero uruguayo, que no dudó en mandarle un video por la misma cuenta, que luego fue replicada por Santino en las historias, obviamente con el apoyo y autorización de sus padres para manejarlo.

"Santino, amigo, ¿cómo estas? ¿todo bien? Bueno, desde acá de Barcelona, primero te quiero mandar un abrazo grande y despúes retarte, que quedaste en mandarme la ropa, que bueno, todavía no me llegó y estoy a la espera. Te mando un abrazo muy grande, mandale un abrazo a tus hermanos, a tus padres y espero algún día poder conocerte y que me des la ropa personalmente", fue el mensaje de Luis Suárez.