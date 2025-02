A los 28 años, y luego de participar con Florentino Ameghino en el torneo Regional, el defensor santacruceño Jonathan Ulloa se va de Comodoro Rivadavia. El jugador que llegó a la CAI con 12 años desde Río Gallegos creció y decidió junto a su familia que del otro lado de la cordillera podría tener un futuro mejor.

Desde hace un tiempo, y mientras entrenaba para jugar, se fue formando para trabajar con los más chicos en las categorías formativas. Ulloa tiene un gimnasio de Crossfit desde hace una década, y ahí entrena personalizado. En los últimos años se acopló al reconocido formador Marcelo “Chelo” Valencia y así fue visitando diferentes localidades.

Este verano, y luego de pensarlo bastante junto a su familia, aceptó el desafío de irse a vivir a Coyhaique donde lo espera un proyecto para trabajar con formativas, y también para seguir jugando a la pelota.

“El viaje se da porque estuve trabajando con Marcelo Valencia, donde hicimos clínicas y campus en Coyhaique. Ahí se abrió las puertas en lo laboral. Surgió la posibilidad de irnos a trabajar con la familia y nos vamos a fines de febrero con mi mujer y mi hija”, confirmó Ulloa.

Sobre el trabajo que viene realizando, el defensor admitió: “hace cuatro o cinco años que me estoy dedicando a la capacitación de los chicos. Yo no trabajo con los clubes, lo hago de forma particular. Han venido chicos de Huracán, de Roca, de Laprida por ejemplo donde los padres se comunican conmigo, y trabajamos de manera personalizada”, acotó Ulloa.

Con 38 años, el jugador santacruceño piensa en su progreso. “Mi idea siempre es progresar. Yo veía que estábamos estancados y queríamos cambiar de aire y progresar. Cuando me ofrecen ir a Coyhaique se charló, y nos dijimos que una ciudad tan ordenada y tan linda era una buena oportunidad para irnos. Nosotros tenemos un gimnasio acá hace diez años donde hay mucha gente, y niños que vienen a entrenar y eso me hizo crecer a mí”.

LA ILUSION DE SER FUTBOLISTA VIAJO EN EL CORSA DE CAI

Ulloa es un agradecido a la CAI. Pasó casi la mitad de su vida en Comodoro Rivadavia donde defendió los colores azurros, el de Jorge Newbery, donde logró el Ascenso al Torneo Federal C 2016, USMA, Portugués, y Florentino Ameghino.

“Yo llegué a Comodoro a los 12 años que me trajo CAI, y acá hice todas las formativas. A mí me trajo el querido Fabian Zalazar, me fue a buscar con su mujer Viviana a Río Gallegos. No me olvido nunca más de eso porque me vine con ellos en el Corsita (risas) que tenía la CAI en ese entonces. Para mi ellos fueron mis papás al llegar acá de tan chico”, subrayó sobre sus comienzos.

“A la CAI le debo todo, con esa camiseta jugué muchos torneos profesionales. Después me dieron a préstamo a Newbery en el 2016 que logramos el Ascenso al Federal, después pasé por Portugués también logrando el ascenso a la A en una categoría muy dificil, USMA antes de volver a Newbery, y por último Ameghino”, detalló el defensor.

Ulloa es un agradecido de las personas que lo ayudaron, y lo acompañaron en su proceso. En la CAI cuando llegó estaba Víctor Doria, a quien describe como “un capo, siempre inculcando mucho respeto y responsabilidad aparte del futbol primero eran los estudios , la pensión el cuidado. Al poco tiempo se fue de CAI, y empecé a compartir mucho tiempo y muchos torneos con el querido Mario Amado, él me marcó para toda mi vida porque me enseñó muchísimo. Después de joven me subieron al plantel profesional en el cual tuve como DT al ‘Pipa’ Gancedo que me había adoptado con un hijo. También lo tuve al ‘flaco’ Vivaldo, Victor Zwenger y también al ‘viejo’ Rebotaro, y de todos siempre aprendes algo”, confesó.

Al hablar de CAI, Ulloa solo tiene palabras de agradecimiento. “Y es que me formaron como jugador como persona. Ahí uno aprende a valorar muchas cosas estando lejos de la familia, y te empezar a curtir en otras. Pase los mejores momento de mi vida en la CAI donde tuve la oportunidad de jugar con jugadores increíbles que están hoy en Primera División del fútbol argentino”, explicó.

LA ETAPA COMO FUTBOLISTA NO ESTA CERRADA

Cuando Ulloa habla de su proyecto personal en Chile, puede prestarse a la confusión y pensar que ya no jugará más al fútbol. Que Ameghino fue su último club, pero enseguida se encarga de aclararlo. “Con respecto al fútbol no quiero dejar, no es una etapa cerrada. No me retiren (larga una carcajada). Allá en Chile voy a jugar en Independiente de Coyhaique. Ellos van a venir a jugar acá el fin de semana del 20 un cuadrangular con Roca, Laprida y alguien más. Ya voy a jugar para ellos”, anticipó.

“Mis expectativas a lo que se viene son altas, vamos a seguir sumando experiencia, progresar en todos los aspectos que se pueda. Siempre buscando mejorar y seguir por ese camino. Meterme en el ámbito de Chile, será algo diferente y es un desafio. Quiero seguir ligado a esto, mi idea siempre es mejorar y conseguir cosas buenas. Y también que mi familia pueda seguir progresando y con trabajo”, cerró Ulloa.