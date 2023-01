(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) La “película” de Felipe “Pipe” Velázquez, de su hermana Zoe y su familia en los Estados Unidos fue llena de sueños, hasta que se convirtió en una inolvidable y en tiempos de redes sociales y algoritmos, viralizada en todo el mundo.

El nene que juega al básquet en el Club Náutico Rada Tilly fue a ver a los Heat, con un cartel en inglés donde le dedicó unas palabras a Buttler.

En el estadio, el pequeño se enteró que la gran figura no jugaría y se llevó una gran desilución, aunque no sabía que lo mejor llegaría después cuando la organización no sólo le haría una serie de regalos, sino que el más importante sería cuando conoció a su ídolo en persona y este compartió tiempo junto a él y su familia.

El viernes junto a su hermana Zoe tienen una nueva sorpresa con un gran gesto del jugador y la organización donde presenciarán juntos el encuentro frente a Orlando Magic, en el clásico del estado de la Florida.

Sin embargo, el propio Buttler en medio de una conferencia de prensa fue consultado por el hecho de los compartido junto a Felipe y su hermana y quedó maravillado con lo compartido.

