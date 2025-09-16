El Consejo Federal dio las primeras licencias y la CAI espera su confirmación para el Torneo Regional
El Consejo Federal de AFA publicó el primer listado de clubes habilitados para disputar el Torneo Regional Amateur 2025/26, que comenzará el 19 de octubre. En la nómina inicial no figura la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, aunque desde la institución le confirmaron a PDC que estarán presentes en el certamen.
En las últimas horas, el Consejo Federal dio a conocer las primeras licencias deportivas y el Torneo Regional Amateur 2025/26 acaba de sumar nuevos equipos participantes. El certamen, que arrancará el 19 de octubre, tendrá novedades en los próximos días con más instituciones que se irán sumando; en este primer informe la CAI de Comodoro Rivadavia no aparece.
Más allá de no figurar en la nómina inicial, la Comisión de Actividades Infantiles solicitó su licencia y desde la propia institución le confirmaron a PDC que estarán en el Regional Amateur 2025/26. El club comodorense ya trabaja en el armado de su plantel y suma refuerzos para potenciar al campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Fútbol de Comodoro.
Además, la CAI llega con un antecedente fuerte: fue finalista de la Zona Patagónica del último Regional Amateur, donde quedó eliminada en un recordado partido ante Costa Brava, cargado de polémicas, expulsiones y reclamos por un bochornoso arbitraje que privó al “Azurro” de seguir en carrera rumbo al Federal A.
Listado de equipos (según el primer informe oficial):
• Buenos Aires: Napoli Argentino (Chascomús), Escobar FC, Bajo San Isidro, Academia Javier Mascherano (Junín), Loma Negra (Olavarría), FC Sud (Olavarría), Atlético Mitre (San Pedro).
• Catamarca: Policial.
• Chaco: Estudiantes (Resistencia), Atlético Regional (Resistencia), Deportivo Municipal (G. J. San Martín).
• Chubut: Ever Ready (Trelew).
• Córdoba: Atlético Quilmes (Jesús María), Bochas SC (Jesús María), Renato Cesarini (Río Cuarto).
• Entre Ríos: Atlético Paraná, San Jorge (Colón).
• Jujuy: Sportivo Rivadavia (El Carmen).
• Mendoza: Atlético Argentino.
• Misiones: SD Estudio Galeano (Posadas).
• Neuquén: Independiente (Neuquén).
• Santa Cruz: clubes de Río Gallegos (en evaluación).
• Santa Fe: Puerto San Martín Club SD (San Lorenzo), Racing de Teodelina, Sportivo Sarmiento de Maggiolo (Venado Tuerto).
• Tucumán: Parroquial Alderetes.