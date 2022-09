El conmovedor gesto de Gallardo con un utilero histórico de River: "El mejor regalo me lo hizo él"

Raúl "Pichi" Quiroga es uno de los utileros históricos de River pero ha tenido que sufrir el destrato en otros tiempos del club. Sin embargo, todo cambió con el regreso de Marcelo Gallardo como entrenador principal del Millonario.

"Cuando comencé a trabajar en River como seguridad, iba con él en el 28. Marcelo era pibito y después lo conocí cuando subió a Primera. La relación es muy linda porque nos hemos criado juntos y después vivimos momentos inolvidables", relató Quiroga.

Y contó el gesto que enaltece al Muñeco: "El mejor regalo que me hizo Gallardo fue haberme reincorporado a la utilería, porque Passarella me había mandado a cortar el césped. En la época que River estuvo en la B yo trabajé en Ezeiza cortando el pasto y tapaba pozos en la cancha. Cuando Gallardo se enteró que no estaba más, me fue a buscar".

"Me agarró un día y me dijo: 'Yo te veía y no podía creer que estabas tapando pozos y cortando el césped. Vos tenés que estar con nosotros porque ese es tu lugar'. Gallardo siempre me quiso al lado suyo. De tal manera, que su madre siempre me decía 'cuidámelo al nene' cuando era él era jugador e íbamos de pretemporada. Al tiempo volví a trabajar a la utilería porque Marcelo habló con D´Onofrio y regresé", remarcó en diálogo con Super Deportivo Radio.

Para cerrar, Quiroga señaló: "Lo que hizo este hombre, no creo que lo haga otro entrenador. No sé cómo va a dirigir el técnico que venga con la vara tan alta. Ojalá que el que lo reemplace sea del riñón de River, para que no se le haga tan difícil, porque será bravo. Hace ocho años que el tipo viene ganando todo".