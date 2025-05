El Gran Premio de Emilia-Romaña vivió un momento insólito el viernes, cuando en la primera práctica libre del circuito de Imola, el piloto francés Pierre Gasly protagonizó un impresionante momento.

El piloto reveló que, aunque la transmisión oficial no captó el momento, sufrió un impacto que ocasionó daños en el suelo y en el alerón delantero de su monoplaza, lo que afectó su rendimiento en la carrera.

“Lamentablemente, no pude identificar qué era y resultó ser un conejo enorme que saltaba por la pista. No pude evitarlo, así que tuve un fuerte impacto en el alerón delantero que lo rompió”, relató el francés en conversación con Racing News 365, tras haber matado a un animal.

Por otra parte, decidió tomarlo con un poco de humor negro: “desafortunadamente, eso fue todo para el conejo. No fue ideal, pero no fue la sesión que queríamos, y es bastante lamentable, ya que siempre tratamos de cuidar nuestras piezas. Así que cuando pasan estas cosas, no es bueno, pero fue un viernes muy, muy bueno”.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en su primer ensayo en Imola?

La situación se viralizó en la tarde de este viernes cuando comenzaron a hacerse públicos los videos desde el on board de Gasly donde se ve al animal cruzando y, posteriormente, siendo arrollado por el monoplaza de Alpine.

Cuándo será la clasificación en horario argentino

La qualy comenzará desde las 11 de la mañana.

A qué hora corren el domingo

De acuerdo a lo señalado, será desde las 10 de la mañana y será transmitida por Disney+ desde el Autódromo Enzo e Dino Ferrari.