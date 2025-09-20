El comodorense Vladimir Covalschi jugará en España y será compañero de los hermanos de Julián Álvarez
El delantero comodorense Vladimir Covalschi, con pasado en la CAI, Newbery y Real Pilar, se mudó a España y jugará en el Club Argentino de Madrid, donde comparte plantel con los hermanos de Julián Álvarez. A sus 36 años, suma un nuevo capítulo a su vida luego de haber sido futbolista, modelo, taekwondista y empresario inmobiliario.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El comodorense Vladimir Covalschi, un verdadero trotamundos del deporte y la vida, escribió un nuevo capítulo en su historia personal: a los 36 años se mudó a España para jugar en el Club Argentino de Madrid, equipo en el que también militan los hermanos de Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid.
Covalschi es uno de los grandes personajes deportivos de Comodoro Rivadavia. Fue delantero de la CAI, Jorge Newbery y goleador histórico de Rada Tilly, con pasos también por Real Pilar, donde se dio el lujo de eliminar a Vélez en la Copa Argentina. Su carrera no terminó ahí: se convirtió en modelo, actor de teatro, taekwondista y, en los últimos años, se dedicó al rubro inmobiliario en Buenos Aires.
Hoy vuelve al fútbol en tierras españolas, sumando una experiencia más en una vida cargada de capítulos únicos.