(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El comodorense Vladimir Covalschi, un verdadero trotamundos del deporte y la vida, escribió un nuevo capítulo en su historia personal: a los 36 años se mudó a España para jugar en el Club Argentino de Madrid, equipo en el que también militan los hermanos de Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid.

Covalschi es uno de los grandes personajes deportivos de Comodoro Rivadavia. Fue delantero de la CAI, Jorge Newbery y goleador histórico de Rada Tilly, con pasos también por Real Pilar, donde se dio el lujo de eliminar a Vélez en la Copa Argentina. Su carrera no terminó ahí: se convirtió en modelo, actor de teatro, taekwondista y, en los últimos años, se dedicó al rubro inmobiliario en Buenos Aires.

Newbery de Comodoro sueña con el Federal A: los refuerzos que llegarían para jugar el Regional

Hoy vuelve al fútbol en tierras españolas, sumando una experiencia más en una vida cargada de capítulos únicos. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ