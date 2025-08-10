(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Boca Juniors y Racing Club ofrecieron un auténtico partidazo en la cuarta fecha del Torneo Clausura, que terminó con un empate 1-1 en La Bombonera. Un resultado amargo para ambos conjuntos, que complica sus aspiraciones en la zona de clasificación. El comodorense Tomás Conechny fue titular en la Academia.

En un primer tiempo parejo, Boca mostró algo más de iniciativa pero careció de eficacia, perdiendo varias pelotas divididas ante un Racing bien plantado que también generó oportunidades claras para abrir el marcador.



El partido se mantuvo equilibrado hasta que Santiago Solari, a falta de un cuarto de hora para el final, rompió el cero para la Academia de Avellaneda. El gol visitante encendió el malestar en las tribunas y aceleró el juego local, que fue en busca de la igualdad con más empuje que ideas.

Gracias a la precisión de Leandro Paredes y un certero cabezazo de Milton Giménez sobre los 42 minutos del segundo tiempo, Boca logró rescatar un punto que evita una nueva derrota pero no logra cortar su histórica mala racha de 12 partidos sin ganar.

Con este empate, Boca continúa fuera de la zona de clasificación a los octavos de final del Clausura y corre riesgo de quedar fuera también de los puestos de acceso a la Copa Libertadores 2026, según la Tabla Anual. En cambio, Racing ya centra su atención en el compromiso de ida de octavos de final de la Libertadores ante Peñarol, que se jugará el martes en Montevideo.

El resultado deja a ambos equipos complicados en sus objetivos: Boca debe buscar corregir errores y recuperar su eficacia para salir de la crisis, mientras que Racing, a pesar de dejar escapar un triunfo en La Bombonera, se enfrenta a desafíos importantes en su torneo continental.