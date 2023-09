Por Fredi Carrera Por Fredi Carrera

AYUDAR PARA SANAR La abogada de Comodoro que sufre una enfermedad poco frecuente y quiere ayudar a otros pacientes que la padecen “Un día me levanté y no podía caminar”, dice Gabriela Ducros al recordar el día que comenzó su pesadilla. Era el año 2014 y en solo seis meses quedó incapacitada. No se podía mover, tenía lesiones en su estómago e intestino y rigidez en los ojos y articulaciones. Sin embargo, un diagnóstico le devolvió la vida y pudo retomar sus actividades. Ahora es referente de Esclerosalud, una asociación que el próximo mes realizará una jornada en Comodoro para concientizar sobre esta enfermedad que afecta a una de cada 2.000 personas.