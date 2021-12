Este fin de semana se llevará a cabo en el gimnasio municipal N° 1 de Trelew el Valhalla IV "Cielo de los Dioses" , uno de los eventos de Artes Marciales Mixtas más importantes de la región. El joven Julián "El Vikingo" Scodich buscará tomarse revancha ante Brian Velázquez, con el cual perdió en su debut por decisión dividida.

Scodich tiene 17 años y arrancó en los deportes de contacto hace casi cinco incursionando en el kickboxing, que le gustaba pero no terminaba de atraerle por completo.

"Continué en la búsqueda y llegué a las MMA cuando conocí el gimnasio de Marcelo (Lima) . Me encantó y llevo 3 años practicándolo", contó "El Vikingo".

Julián debutó en la edición pasada del Valhalla y dejó una buena impresión, perdiendo ante su rival por decisión dividida. Es por eso que lo llamaron por la revancha.

De aquel debut, recordó: "cuando mi profesor me dijo que iba a entrar a la jaula me emocioné mucho. Estaba nervioso y con ansias, pero cuando entré a la jaula me gustó demasiado".

En 2022, el joven se irá a vivir a Neuquén donde estudiará nutricionismo deportivo y quiere aprovechar al máximo el tiempo en Comodoro.

"Mis objetivos son pelear y sumar experiencia en estos meses . Me voy a mudar a Neuquén. Ojalá pueda seguir entrenando allá", contó.

El equipo de Terremoto MMA Team partió este sábado por la mañana al Valle , ya que los pesajes serán al mediodía. El evento comenzará a las 19 horas y Scodich peleará nuevamente frente a Brian Velázquez en busca de empardar su récord en su segunda presentación.