El comodorense Martín Cárdenas cruza la cordillera para un nuevo desafío en el básquet de Chile

Martín Cárdenas atiende el llamado de Pasta de campeón y el se dirige a entrenar y no por irrespetuoso, sino por metódico nos comenta que luego de su práctica dialogará con el medio. Su cabeza ya está metida en lo que será su participación con Español de Osorno que confirmó su postulación inicial y luego su participación por parte de la entidad que comanda los destinos del baloncesto trasandino.

La Liga SAESA y la LNB 2 es el objetivo de Osorno, con Martín Cárdenas y ya palpita lo que será su retorno a Chile, la tierra donde ya vistió la camiseta de Las Animas de Valdivia, Puente Alto de Santiago, Stadio Italiano de Santiago, Club Deportivo Valdivia y Club Deportes Castro fueron los pasos del jugador que va en busca del ascenso.

¿Cómo aparece la chance de jugar en Osorno?

La “Fede” patea el tablero en el básquet femenino y contrata a una emblema de Argentina

Martín Cárdenas: -Cuando cierro mi vínculo en Diciembre con Deportes Castro, me volví a Rada Tilly y después de las fiestas, en Enero, Carlos Moraga (Manager del equipo), me llamo y me dijo que había un proyecto pero que faltaban un par de temas y si quería jugar para Español. Me lo comentó, claramente me intereso y cerramos. Quedaba esperar la fecha de arranque.

PDC- ¿Me imagino que feliz por el hecho de que es una buena oportunidad de volver a un país donde te fue bien?

MC- Si, la verdad que a Chile llegué en el 2015, y siempre me trataron bien los equipos donde estuve. En alguno más, en otro menos, pero de la gente que dirige las instituciones me llevo muy buenas experiencias. Siempre son buenas las oportunidades y más si son fuera del país.

De México a Comodoro: Raúl Delgado y la gran oportunidad de jugar LNB junto a Gimnasia

PDC- ¿Cuánto tiene de importante no perder la esperanza para vos, que siempre luchaste por hacerte un futuro en el básquet y trabajás en búsqueda de nuevos objetivos?

MC- Creo que lo es todo. La esperanza y la fe es lo último que se pierde dice el dicho y me parece que en esto que hago siempre la reme. Siempre me remarcaron la altura y nunca me importó. Pero la clave es no bajar los brazos y tampoco dejar de remar aunque la corriente se ponga fea.

PDC- ¿Apareció alguna oportunidad en alguna categoría en Argentina para poder jugar? ¿o siempre esperaste a algo en Chile?

La curiosa historia de Instagram que publicó la nueva novia del Toto Salvio previo a la fuga

MC- Había surgido la intención de un par de equipos en el norte de la Liga Federal, estaba lo de Federación Deportiva también que era lo que más me interesaba. Pero se terminó cayendo de un momento para el otro y a la semana me llamo Carlos con esta propuesta de Osorno. A veces no parece, cuando uno está sin equipo le genera mucha incertidumbre, pero todo pasa por algo y el tiempo lo va acomodando.

PDC- ¿Cómo te encontrás físicamente y mentalmente para encarar este nuevo objetivo?

MC- Muy bien y los días que estuve en Rada Tilly estuve entrenando bastante. Siempre con Athletics Boxs y además de los fundamentos y tiro al aro en el club Petroquímica. Llegue a jugar un par de amistosos y el torneo local, además de entrenar con el equipo. Ellos me trataron de maravilla y la verdad que estoy agradecido porque me brindado el club para que pueda ir en el horario que quiera mientras esté libre. Así que quiero agradecerles a través de esta nota lo que hicieron por mi.

Gimnasia lo espera: Orresta trabaja para su vuelta a las canchas

PDC- ¡Qué sabés de tu nuevo club, los compañeros y de un nuevo desafío en tu carrera de trabajo y lucha constante?

MC- Español Osorno hace mucho hincanpié en las formativas y que ellos ahora se anoten para jugar Segunda, es todo un desafío. Además la ciudad respira básquet y eso es un plus porque vamos a necesitar a la gente para que sea ese sexto jugador. El equipo se está formando aún faltan jugadores en llegar y hay muchos chicos por ahora. Pero estamos trabajando bajo las órdenes del entrenador Marcelo Macias, que pasara por Estudiantes de Olavarría en la Liga Argentina, y contamos con muchas ganas de que arranque lo más lindo que es competir. En el lado personal hay que tratar de hacer el mejor papel posible en mi posición y llevar al equipo desde la conducción para obviamente buscar el ascenso como cualquiera de los otros 15 equipos que van a participar. Lucharemos por ese gran objetivo.