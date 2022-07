El comodorense Leandro Fogel jugará Liga Argentina en Deportivo Norte

Deportivo Norte anunció una nueva ficha de cara al comienzo de La Liga Argentina, se trata del jugador Leandro Fogel.

Fogel es oriundo de Comodoro Rivadavia. El Club Gimnasia y Esgrima fue su casa hasta hoy, que emigra para dar un salto más en su carrera.

“Arranque a jugar a los 16 años, antes me gustaba mucho ir a la cancha, ver los partidos, pero jugaba al fútbol, después opte por cambiar y ahí empezó todo. Jugué dos años en formativas y tuve la oportunidad de jugar la Liga de Desarrollo, eso me permitió entrenar con el plantel de Liga y me ayudó mucho en todos los aspectos, fue un cambio muy grande”, explicó.

En la última temporada de la Liga de Desarrollo, el ala-pívot de 22 años y 2.01mts, promedió 33 minutos por juego, 15 puntos y 7 rebotes. Sumado a esto, se ganó su lugar en 8 partidos de La Liga Nacional. Esta temporada, hará su debut en la segunda categoría del básquet argentino.

Los comodorenses Hugo Reinoso y Leandro Esperón viajan al Mundial de Taekwondo en Ámsterdam

“En Norte va a ser mi debut en la Liga Argentina y va a ser también la primera vez que salga de mi ciudad, de Comodoro. Es una experiencia muy buena y espero que muy positiva. Estoy muy contento de formar parte del plantel, muy agradecido por la oportunidad que me dan. Me parece una liga muy competitiva, estoy muy ansioso por empezar a entrenar ya y comenzar la temporada”, manifestó.

La primera quincena de agosto, Leandro llegará a la ciudad de Armstrong para unirse al equipo y empezar la pre temporada:

Se viene el Torneo Argentino abierto de Newcom FEVA en Comodoro Rivadavia

“Quiero aportar buena energía, actitud, eso no se negocia, siempre desde el lugar que me toque, para ayudar al equipo. Como jugador, mi tiro exterior creo que es lo que he mejorado, puedo abrir la cancha para el equipo y para generar diferentes opciones”, cerró.

Informe: Prensa Deportivo Norte.