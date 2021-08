El “Laucha” Sarmiento ya siente lo que será el arranque de la Liga Patagónica de Kickboxing, la que verá luz verde el próximo 14 de agosto. El peleador valoró el nacimiento y surgimiento de nuevas organizaciones que motivan estar bajo preparación.

“Lo que se viene es bueno, porque llegan muchas escuelas y no sabemos ante cuál nos va a tocar enfrentar. Por ahora no me dijeron nada, peor voy a estar listo para la guerra y afinando los últimos detalles para que la semana que viene lleguemos tranquilos”, indicó. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA