(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El relator cordobés Juan Carlos "Bocha" Houriet, con la magia de los poetas radiales de su provincia, inmortalizó alguna vez una introducción memorable en el Día de las Madres y antes de un clásico cordobés por Radio Cadena 3.

"Se multiplicó siempre por vos, para vos. Nunca se lesiona, ella juega infiltrada, vendada y siempre está con una sonrisa enorme que dibuja para vos. Aunque a veces no la ponés ni en el banco. Porque los únicos trapos que ella besa son los tuyos. Ellas no tienen rencor y esperan ese llamado. Así mismo te vuelve a amonestar. Te sacó tantas amarillas porque ella no te echa, jamás lo hace." Así reza parte de un mensaje que quedó para la cabeza y el corazón de los amantes del fútbol y de una "pieza" lírica como lo es la poesía futbolera.

Con el comodorense Ian Subiabre, Argentina le ganó a México y es semifinalista del Mundial Sub-20

Este último domingo en el Estadio Nacional de Santiago, Argentina perdió ante Marruecos. Sin embargo, una de las tantas madres argentinas en su día fue la madre del comodorense Ian Subiabre.