El comodorense Ariel Rivas se prepara para la temporada de tiro con arco

(Pasta de Campeón - ADNSUR) Tras haber finalizado la temporada 2020/21 en los primeros puestos de la categoría RASO (arco desnudo) a nivel patagónico en la modalidad 3D, Ariel Rivas comenzó el 2 de enero con la preparación de cara a la temporada 2022.

“Fueron entrenamientos de 6 veces por semana de la mano de Víctor Rodríguez, arquero de Petroquímica, y de la Selección argentina de tiro con arco, erradicado en General Conesa. Con él nos comunicamos por teléfono todos los días y me va pasando la rutina diaria”, explicó Rivas en diálogo con PDC.

“Ahí le hago las devoluciones mediante fotos o videos del entrenamiento. El 13 de febrero arranca una nueva temporada del tiro con arco a nivel nacional, en la que estaré representando a Comodoro y al club Petroquímica en la ciudad de Pedro Luro, en un certamen organizado por los arqueros de Fortín Colorado”, adelantó.

En este contexto, Rivas señaló: “Este torneo es muy importante para mí, ya que me voy a medir con los mejores del país en mi categoría. Las expectativas son altas para este año; mi idea es poder estar entre los 5 mejores a nivel nacional, eso me abrirá las puertas para poder, en un futuro no muy lejano, ingresar a la selección argentina”, comentó ilusionado.

Cabe destacar que el 20 de febrero, el club Petroquímica estará realizando el primer torneo al Aire Libre, misma modalidad que se realizan en los Juegos Olímpicos, en el predio de Deportivo Portugués y con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes en vísperas de un nuevo aniversario de la ciudad.

Para finalizar el mes, Ariel Rivas junto a su hermano Gabriel Rivas y Lucas Quinteros, arqueros de Petroquímica, estarán compitiendo el día 27 de febrero, en el tiro federal de Trelew en la modalidad juego de campo.

Mientras que los días 28 de febrero y 1° de marzo estarán en la ciudad de Puerto Madryn, en una nueva final de la Liga de Honor 3D organizada por los Arqueros del Golfo.