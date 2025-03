El Club San Martín de Comodoro, un lugar de barrio, familia, trabajo y deporte que se prepara para pintarse de verde

(Pasta de Campeón - Carlos Álvarez) - “Por calle Los Perales al fondo”. Con esa única indicación se llega a la cancha de San Martín desde cualquier camino que se tome del barrio. El club ubicado en las alturas de Comodoro Rivadavia y con una vista privilegiada de la ciudad y el océano Atlántico, atraviesa un presente con optimismo con la confirmación en los últimos días que se acerca la obra más importante en la historia de la institución que se fundó el 16 de julio de 1967.

El SUM, una de las obras que se realizó en los últimos años tiene la puerta abierta y se entra sin golpear. El presidente Pablo Oyarzo y Aníbal Velázquez, uno de los referentes de la parte deportiva del club dado que está a cargo del plantel de Primera y del Femenino, que el año pasado se consagró subcampeón del torneo por primera vez en su historia, salen a saludar con el equipo de mate en la mano.

Las cortinas azul y blanco se intercalan en una muestra más que el barrio lleva esos colores en el corazón. Pablo prepara el primero de los dos mates que van a girar a lo largo de la charla. El otro lo prepara Matías Addamo. La conversación se da automática, y de manera informal, pero es el presidente el que hace la primera pregunta a PDC: qué saben del césped sintético?

Al salir del SUM se ingresa por un pasillo angosto y a mano izquierda está el vestuario local, se hacen cinco pasos más y está el vestuario visitante y a continuación el de los árbitros. Las tres puertas tienen pintado el escudo del club con su nombre correspondiente.

“Familia, deporte, barrio y trabajo. Eso representa el escudo que tiene el club”, afirma Aníbal mientras toma el segundo mate.

Del vestuario del árbitro se sale al túnel para ingresar a la cancha. El solo comienza a esconderse detrás del cerro y el histórico formador Luis Humberto Guaiquil, quien fue presidente desde el año 2021, en inicios del 2023 se hizo cargo como DT del equipo de Primera división, y durante su paso por la institución trabajo con las categorías formativas.

El presidente de San Martín camina el túnel y comparte un mate. Los chicos entrenan con la ilusión de comenzar con el pie derecho un nuevo campeonato. De fondo se escuchan las risas de los chicos y Pablo Oyarzo afirma al costado del banco de suplentes: “Siempre hay actividad en el club, trabajan primero las formativas y estamos trabajando en ese sentido. También con el tema socios que serán alrededor de 80 y trabajando a pulmón en un año con el que tenemos muchas expectativas. Se habla del césped sintético y es algo que nos tiene por ahí a la expectativa. No queremos decir nada hasta que se cumpla, el compromiso está”, afirmó el presidente.

Oyarzo tiene una historia muy particular. Formó parte del equipo que salió campeón por primera vez en la Liga y cuenta que cuando se hizo la publicidad en televisión su nombre no salió por un error involuntario. Salían todos sus compañeros y si bien él estaba en la foto, su nombre no salió escrito.

ANIBAL VELÁZQUEZ, EL ENTRENADOR DE PRIMERA Y FEMENINO

El DT, que también vistió los colores del club como jugador, habla del presente de la institución y se ilusiona con el inicio de la competencia oficial. Siempre trabajando en silencio y con chicos del barrio, sin grandes contrataciones. “Las aspiraciones son mejorar en la parte deportivo del club, con la idea de reestructurar las categorías formativas del club. Con el Femenino nos quedó ahí algo pendiente, se hizo una buena pretemporada y vamos a ir a buscar lo que nos quedó pendiente”, explica Anibal Velázquez.

El termo azul tiene, entre tantas calcomanías, el escudo del club pegado en una confirmación que el sentimiento de barrio es muy fuerte. “Las chicas demostraron que había un trabajo atrás, que se venía haciendo hace un tiempo y se llegó a buen puerto. No logramos el objetivo que teníamos pero sabemos que tenemos con qué pelear”, explica el entrenador.

Sobre la Primera, que entrena a las 20 de lunes a viernes en el predio, Velázquez adelantó: “el plantel de Primera seguimos trabajando con chicos del club, refuerzos no tenemos. Se mantiene la base del año pasado, y daremos pelea con lo nuestro como pasó en los últimos torneos”, subrayó.

Más de quince años que Velázquez está en el club de una u otra manera. Es su casa, es su familia. “Cuando me preguntan por San Martín, es mi hogar. Me formé como jugador y como técnico. Yo estoy entre cinco y seis horas diarias. Acá se trabaja con más de cien chicos. En Primera y Reserva casi tenemos 60 chicos, más el femenino”, remarcó.

Por último, el entrenador que sabe de entrenar y jugar en cancha de tierra es imposible que no se ilusione con la alfombra verde. “El césped sintético es algo que tenemos como un anhelo de chico. Yo jugué acá, y me críe, entonces es un sueño porque hay muchos jugadores que tiene buen manejo de pelota y sumaría muchísimo al club. La palabra está, ojalá se cumpla pronto”, cerró el entrenador.

“EL FEMENINO SON PALABRAS MAYORES EN EL CLUB”

San Martín tiene un equipo en el torneo Femenino, y el año pasado fueron protagonistas llegando a la final del certamen donde perdieron por penales con General Saavedra. El plantel es dirigido por Anibal Velázquez. “Tenemos un plantel de Femenino que vienen trabajando hace un tiempo ya. El año pasado lograron llegar a la final, y fue algo muy lindo para todos acá. Ellas han demostrado mucho compromiso, y las chicas acá en el club son palabras mayores. Se perdió la final, pero es fútbol. Ellas llevan la camiseta bien puesta y da orgullo trabajar con ellas. Seguimos con el mismo plantel por ahí se sumaron un par de chicas, pero están trabajando muy bien de cara a este año”, aseguró Oyarzo.

Mientras la charla continúa con el dirigente y el DT, aparece una de las jugadoras del plantel femenino, y saluda. El DT le pregunta por qué había ido al club, si ese día no se entrenaba, pero Oriana Cayún fue para mejorar su ejecución de tiros libres. Se cambió las zapatillas por los botines, y se fue con una pelota junto al ayudante de campo José Luis “Bocha” Nahuel a corregir la técnica en uno de los arcos.

San Martín respira fútbol, el “Santo” es barrio. Los chicos de las formativas terminan de entrenar y saludan al presidente con la mano antes de irse. Algunos preguntan sobre los papeles para poder jugar, y luego se van por el pasillo, como se va el sol en la tarde comodorense.

Todo el club ha soñado con tener la cancha de césped sintético, y todo hace pensar que están más cerca de cumplirlo. El cerco perimetral fue hecho a nuevo, y en la próxima semana confirmó su presencia en el club el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y jugadores, hinchas y dirigentes cruzan los dedos para que llegue con buenas noticas.