Deportes Puerto Montt, equipo donde juegan los delanteros chubutenses Rodrigo Linares (Rawson) y Jeremías Asencio (Comodoro Rivadavia), recibe este domingo a Athletic Club Barnechea en el estadio Bicentenario de Chinquihue.

En la previa al encuentro por la fecha 13 de la Primera B de Chile, el ex atacante de Germinal de Rawson, CAI de Comodoro Rivadavia y J.J. Moreno de Puerto Madryn expresó: "Siempre fui 9 de área, me gusta estar en el centro de ataque con un acompañante. No ser yo el que acompaña. Me gusta jugar en el centro para que un compañero desborde y yo poder concretar".