Necul regresó a su ciudad, luego de tomar la decisión de no renovar con Arsenal, "decidí no renovar, la dirigencia decidió apartarme del plantel. Estoy así hace 4 meses. Así que a fines de mes, podré negociar con otro club. Espero que el club que venga, me ayude a tener continuidad", expresó en dialogó con FM del Viento.

El futbolista chubutense se encontraba en la institución desde los 12 años, a donde llegó desde J.J. Moreno de Puerto Madryn y con paso por selección Argentina colgándose la medalla dorada en los Panamericanos de Lima 2019.