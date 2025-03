Cristian Lema no arrancó el 2025 de buena manera. Tras su lesión no se pudo recuperar bien y en este año todavía no pudo sumar minutos en el equipo que comanda Fernando Gago. Cuando parecía que se acercaba por fin el momento de que pueda jugar, sucedió algo inesperado.

El zaguero de 33 años, que había participado de la práctica de este miércoles con normalidad e incluso disputó uno de los partidos en la jornada de entrenamiento, terminó con una molestia física que encendió las alarmas.