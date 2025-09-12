El ascenso con fecha confirmada: el campeón visitará a San Martín
Rada Tilly estrenará su título este sábado, luego de conseguir el ascenso a la Primera A. Toda la programación irá a las 15:30.
El Ascenso ya conoció al campeón del primer torneo y este fin de semana se jugará la fecha 25 en Comodoro Rivadavia. Todos los partidos irán a las 15.30. Se destaca el juego en la cancha de San Martín, donde irá el flamante campeón Rada Tilly.
El juego tendrá la terna arbitral conformada por Luis Fimiani como juez principal, junto a Gastón Cejas y Dionicio Pino.
A su vez, Caleta Córdova visitará a Ciudadela con el arbitraje de Carlos Flores, quien estará acompañado por Lucas Bres y Alejandro Acosta.
El resto de la fecha será Comodoro FC - Nueva Generación, con el arbitraje de Brian Jerosimich; Stella Maris - Roca, con Blas Subelza como juez principal.
En km 3, Talleres jugará con Oeste y Diego Schoff como árbitro, junto a Portugués - Universitario, que tendrá el arbitraje de Gabriel Jarpa.
|Partido
|Árbitro
|Asistentes
|Cancha
|Comodoro FC vs Nueva Generación
|Brian Jerosimich
|Miguel Coñuecar; Camila Madami
|Comodoro FC
|Stella Maris vs Deportivo Roca
|Blas Subelza
|Víctor Velarde; Yamila Ramos
|Stella Maris
|Talleres vs Oeste
|Diego Schoff
|Sergio Navarrete; Eduardo Vallejos
|Talleres
|San Martín vs Rada Tilly
|Luis Fimiani
|Gastón Cejas; Dionicio Pino
|San Martín
|Portugués vs Universitario
|Gabriel Jarpa
|Guillermo Díaz; Juan Olivero
|Portugués
|Ciudadela vs Caleta Córdova
|Carlos Flores
|Lucas Bres; Alejandro Acosta
|Ciudadela