El Ascenso ya conoció al campeón del primer torneo y este fin de semana se jugará la fecha 25 en Comodoro Rivadavia. Todos los partidos irán a las 15.30. Se destaca el juego en la cancha de San Martín, donde irá el flamante campeón Rada Tilly.

El juego tendrá la terna arbitral conformada por Luis Fimiani como juez principal, junto a Gastón Cejas y Dionicio Pino.

A su vez, Caleta Córdova visitará a Ciudadela con el arbitraje de Carlos Flores, quien estará acompañado por Lucas Bres y Alejandro Acosta.

El resto de la fecha será Comodoro FC - Nueva Generación, con el arbitraje de Brian Jerosimich; Stella Maris - Roca, con Blas Subelza como juez principal.

En km 3, Talleres jugará con Oeste y Diego Schoff como árbitro, junto a Portugués - Universitario, que tendrá el arbitraje de Gabriel Jarpa.

PartidoÁrbitroAsistentesCancha
Comodoro FC vs Nueva GeneraciónBrian JerosimichMiguel Coñuecar; Camila MadamiComodoro FC
Stella Maris vs Deportivo RocaBlas SubelzaVíctor Velarde; Yamila RamosStella Maris
Talleres vs OesteDiego SchoffSergio Navarrete; Eduardo VallejosTalleres
San Martín vs Rada TillyLuis FimianiGastón Cejas; Dionicio PinoSan Martín
Portugués vs UniversitarioGabriel JarpaGuillermo Díaz; Juan OliveroPortugués
Ciudadela vs Caleta CórdovaCarlos FloresLucas Bres; Alejandro AcostaCiudadela
