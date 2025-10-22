(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) A pocos partidos del cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2025, la tensión crece especialmente para Boca Juniors y River Plate, dos protagonistas acostumbrados a pelear por grandes objetivos.

La necesidad de sumar puntos se vuelve imperiosa para mantener viva la lucha por el título y la clasificación a la Copa Libertadores 2026, en medio de una campaña que hasta ahora ha dejado altibajos para ambos.

El próximo 9 de noviembre, La Bombonera será escenario del Superclásico que paralizará al fútbol argentino. Un partido donde cada punto vale oro y la derrota puede implicar quedar al borde de la eliminación en la competencia de este semestre. Más allá de la preparación deportiva, dirigentes y fanáticos siguen atentos a la confirmación oficial del árbitro que estará al frente del compromiso.

NICOLÁS RAMÍREZ, EL POLÉMICO ÁRBITRO QUE VOLVERÍA A DIRIGIR BOCA - RIVER

El consenso periodístico señala a Nicolás Ramírez como el principal candidato para dirigir este esperado encuentro. De concretarse, sería su tercer Superclásico consecutivo, repitiendo así la designación que le confió la AFA en partidos de alta presión entre los dos grandes del país.

Ramírez, con 38 años, ya tiene experiencia en ambos estadios —Monumental y Bombonera— y viene de arbitrarlos en partidos que llevaron a River a obtener resultados favorables. En efecto, Ramírez estuvo en el clásico del 21 de septiembre de 2024, cuando River ganó 1-0 con un gol de Manuel Lanzini.

Más allá del resultado, ese partido quedó marcado por la anulación en el tiempo de descuento de un gol de Milton Giménez para Boca, debido a una mano en la jugada que se confirmó tras la revisión con VAR, decisión que Ramírez confirmó en cancha.

En lo que va del año, Nicolás Ramírez también dirigió duelos relevantes como el empate 1-1 entre Lanús y Banfield, y el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, acumulando experiencia en partidos con una carga emotiva especial.

El historial de Nicolás Ramírez con los grandes del fútbol argentino es amplio: con River ha arbitrado en 13 encuentros, con un saldo parejo de 5 victorias, 3 empates y 5 derrotas para el equipo de Núñez. Por el lado de Boca, dirigió 12 partidos, con un récord también equilibrado: 5 victorias, un empate y 5 derrotas para el Xeneize.

NICOLÁS RAMÍREZ, EL ÁRBITRO QUE FUE PARADO TRAS DIRIGIR LA FINAL DE LA PRIMERA NACIONAL

Recientemente, Ramírez fue cuestionado tras la final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, donde anuló dos goles de Gimnasia con apoyo del VAR, en un partido que se definió en penales a favor del Lobo.

Tras el ascenso del conjunto mendocino, el árbitro fue frenado una fecha y tiene todo listo para dirigir el partido más importante del país.