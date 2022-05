(Pasta de Campeón / ADNSUR) - “Hacía como 15 años que no veía en vivo a Chacarita. La última vez fue en el Chateau Carreras. Intento seguirlo lo más posible sea por tele o las redes. El mes que viene quizás vaya de local”.

Quien habla es Facu Campazzo. La estrella argentina de básquet fue a ver al Funebrero frente a Instituto, y la institución le regaló una camiseta.

El encargado de entregársela fue su presidente, Néstor “el Tano” Di Pierro, ex intendente de Comodoro, referente del PJ y ex diputado nacional.

Facu contó que su fanatismo por Chacarita viene de su padre. “Le gustaban los colores. De hecho, él tiene tatuado a Mafalda con la camiseta. Yo hederé ese fanatismo por él, aunque normal. He ido a la cancha, pero poco por ser de Córdoba. Mi vieja iba más y yo lo seguía por televisión cuando podía. No soy súper fanático, pero sí trato de seguir a Chaca y me gusta ver fútbol en general”, contó al sitio Que pasa Web.

Por su supuesto, el ex dirigente político, ahora deportivo, se mostró feliz por la visita y también por la foto, un recuerdo para la posteridad.