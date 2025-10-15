El “Pichi” Mercier llega a Comodoro para celebrar los 10 años de la Peña El Ciclón Patagónico: ¿Cómo conseguir entradas?

La cita será desde las 20:30 horas en el Salón de Jubilados de YPF (Av. del Libertador 615, Km 3) . La velada incluirá cena, postre, bebida libre, sorteos de indumentaria oficial y barra libre, en una noche que promete reunir a todos los cuervos de la región.

El valor de las entradas es de $60.000 para adultos y $35.000 para menores de 4 a 12 años. Los tickets pueden adquirirse en los siguientes puntos de venta:

Casa del Pescador (Av. Polonia 314)

Imprenta Super Nova (San Martín 1535, al lado de ANSES)

Para más información o reservas, los interesados pueden comunicarse al 2974-043477.

Será una noche inolvidable para los hinchas azulgranas, con la presencia de una de las grandes figuras del histórico equipo de Edgardo Bauza que conquistó América.