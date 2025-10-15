El “Pichi” Mercier llega a Comodoro para celebrar los 10 años de la Peña El Ciclón Patagónico: ¿Cómo conseguir entradas?
La pasión azulgrana tendrá su gran noche en Comodoro Rivadavia. Este sábado 18 de octubre, la Peña El Ciclón Patagónico celebrará su 10° aniversario con una cena especial que contará con la presencia estelar de Juan Ignacio “Pichi” Mercier, ídolo de San Lorenzo y campeón de la Copa Libertadores 2014, que también estará exhibida durante el evento.
La cita será desde las 20:30 horas en el Salón de Jubilados de YPF (Av. del Libertador 615, Km 3). La velada incluirá cena, postre, bebida libre, sorteos de indumentaria oficial y barra libre, en una noche que promete reunir a todos los cuervos de la región.
El valor de las entradas es de $60.000 para adultos y $35.000 para menores de 4 a 12 años. Los tickets pueden adquirirse en los siguientes puntos de venta:
Casa del Pescador (Av. Polonia 314)
Imprenta Super Nova (San Martín 1535, al lado de ANSES)
Para más información o reservas, los interesados pueden comunicarse al 2974-043477.
Será una noche inolvidable para los hinchas azulgranas, con la presencia de una de las grandes figuras del histórico equipo de Edgardo Bauza que conquistó América.
