(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Emanuel Abdala llevó a Comodoro Rivadavia a lo más alto del automovilismo argentino. Se consagró hace una semana campeón de la competitiva Clase 2 del Turismo Nacional, y trajo su Ford Kinectis a Comodoro Rivadavia para que los amantes "fierreros" lo puedan disfrutar de cerca pero no pudo girar en el autódromo General San Martín.

En el Auto Moto Club había actividades programadas y por esa razón no pudo acelerarlo en el trazado que lo vio nacer como piloto con apenas 15 años, subido a un Turismo Pista 1100cc.

Y eso le dolió al campeón. En las últimas horas posteó en sus redes sociales, luego del festejo en su local comercial de la calle Roca, y disparó contra las autoridades del AMC.

"Paso la noche que nunca me voy a olvidar. Parece mentira pero se festejo el campeonato de Turismo Nacional y la pasamos increíble. Gracias a todos por hacer posible esto y estar presentes en la fiesta. Gracias a Ale BucciRacing por haberme dado la oportunidad de estar en tu equipo, son todos unos capos. Muchos éxitos en lo que se viene", comenzó el posteo en Facebook.

Emanuel Abdala: “Es un orgullo poder representar a Comodoro a nivel nacional”

Pero en uno de los párrafos siguiente se descargó: "me hubiera encantado girar en el autódromo de mi ciudad pero por acá abundan las personas que nos siguen discriminando. Por qué ellos si pueden ir a girar sin ninguna medida de seguridad. Por qué ellos siempre quiere ser más que todos? Pero así les va también , Gracias igual por no mandarme ni un msj de felicitaciones, a los señores que se creen referentes del automovilismo en la ciudad obvio. Estoy muy dolido por esto que me hicieron y no tendrían que haber pensado sobre que girar en el autódromo era para mí satisfacción sino para toda la gente que estaba esperando ver un TN en Comodoro. Ah y si les molesta leer esto espero su mensaje de WhatsApp que para enojarse conmigo por decir la verdad ahí si me mandan mensajes", desafió el campeón de la C2 del Turismo Nacional.