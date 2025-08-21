(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El exarquero multicampeón de Boca Juniors y referente de la Selección Argentina, Roberto “Pato” Abbondanzieri, visitará Rada Tilly en septiembre para compartir un evento especial con los hinchas y el público en general.

La cita será el sábado 13 de septiembre en el Hipódromo de Rada Tilly, donde se realizará un almuerzo/cena con parrilla libre, una oportunidad única para disfrutar junto a uno de los arqueros más destacados del fútbol argentino.

La llegada del “Pato” a Comodoro Rivadavia genera gran expectativa entre los amantes del fútbol, quienes podrán conocerlo personalmente y escuchar sus relatos y anécdotas de una exitosa trayectoria.

Abbondanzieri supo brillar con Boca Juniors, con quien conquistó múltiples títulos internacionales, y defendió los colores de la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 2006.

Los organizadores invitan a todos los interesados a reservar su lugar para este encuentro imperdible, contactándose a los teléfonos 297-5154984 o 297-5098121. Sin duda, un evento que promete emociones para los fanáticos del deporte rey en la región.