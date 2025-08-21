(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El exarquero multicampeón de Boca Juniors y referente de la Selección Argentina, Roberto “Pato” Abbondanzieri, visitará Rada Tilly en septiembre para compartir un evento especial con los hinchas y el público en general.

La cita será el sábado 13 de septiembre en el Hipódromo de Rada Tilly, donde se realizará un almuerzo/cena con parrilla libre, una oportunidad única para disfrutar junto a uno de los arqueros más destacados del fútbol argentino.

La llegada del “Pato” a Comodoro Rivadavia genera gran expectativa entre los amantes del fútbol, quienes podrán conocerlo personalmente y escuchar sus relatos y anécdotas de una exitosa trayectoria.

Abbondanzieri llega al Hipódromo de Rada Tilly
Abbondanzieri llega al Hipódromo de Rada Tilly
Foto: enviado a Pasta de Campeón
Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Abbondanzieri supo brillar con Boca Juniors, con quien conquistó múltiples títulos internacionales, y defendió los colores de la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 2006.

Los organizadores invitan a todos los interesados a reservar su lugar para este encuentro imperdible, contactándose a los teléfonos 297-5154984 o 297-5098121. Sin duda, un evento que promete emociones para los fanáticos del deporte rey en la región.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer