Javier Mascherano será el nuevo entrenador de Inter Miami, tras la salida de Tata Martino.

Mascherano, conocido como "el Jefecito", se reencontrará con su excompañero de la Selección Argentina, Lionel Messi, en el Inter Miami. El ex jugador dejará su cargo en la Selección Argentina Sub 20 para asumir el mando del equipo de la MLS, que no pudo ganar el campeonato de liga.