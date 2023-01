El “Gato” Montesino va por todo con el “Globo” y mostró su malestar con la Liga de Fútbol

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Jorge “Gato” Montesino y sus dirigidos se preparan para una semana –si la lluvia lo permite en Comodoro Rivadavia- dos trascendentales encuentros que marcarán el rumbo en el proceso de trabajo que lleva adelante.

La final frente a Petroquímica, la que debe jugar la revancha en el César Muñoz, pero también la que jugará en “El Fortín” de Rawson ante Germinal.

“Yo quiero ganar los dos. Quiero salir campeón de la Liga local y también llevar a Huracán a al Federal A. Vamos a ver si nos da la nafta”, aseguró el experimentado entrenador en diálogo con el programa Fair Play de LaCienPuntoUno.

La diagramación de los partidos de la Liga, en la mira del “Gato”

“Soy gente de fútbol y no quiero que mi ciudad tenga a la Liga de Fútbol torneos que no permitan trabajar para el Regional”, aseguró el ex CAI, Santos de México y Nacional de Ecuador, entre otros.

“A mi particularmente no me gusta cómo están diagramados los torneos locales. Para los equipos que participamos y nos toca hoy a nosotros, pero también para CAI o Newbery les pasaría lo mismo. Creo que en 12 meses habría que diagramar que el 10 de diciembre se terminaran los torneos locales”, analizó el hoy técnico del “Globo”.

“Si tenés un equipo en el Regional hay que respaldarlo y cuidarlo y yo no siento ese respaldo de la Liga de Fútbol de que en esta fecha y en una instancia como una semifinal del Regional Patagónico, tengamos una final del Torneo Local. Me siento perjudicado y lamentablemente lo siento, me da tristeza por la Liga porque en vez de mejorar damos pasos para atrás”, cerró el “Gato”.