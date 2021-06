La exhibición que realizaron Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul revolucionó tanto al mundo del boxeo como al de las redes sociales y al parecer la versión sudamericana está cerca de concretarse, ya que Marcos “Chino” Maidana aceptó el reto que le hizo el uruguayo Yao Cabrera.

"Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?", comenzó Cabrera en una historia de Instagram.