Duelo comodorense en Brasil: Fratellos y La Voz se enfrentan por los cuartos de final de la Intercontinental F7
Este miércoles, desde las 09:00 horas, los equipos comodorenses Fratellos y La Voz se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Intercontinental de Fútbol 7, torneo que se desarrolla en Curitiba, Brasil.
Tras dos días de competencia, ambos representantes de la ciudad buscarán avanzar a las semifinales del certamen internacional.
El camino de Fratellos: el conjunto llega a esta instancia tras tres derrotas en el torneo: cayó 1-4 ante Poli San Francisco (México) y 5-7 frente a Bagagem (Brasil) en la fase de grupos, mientras que en el repechaje perdió 1-2 contra Tomoshibi (Japón).
El recorrido de La Voz: debutó con una derrota 1-2 frente a Bogotá (Colombia) y luego sufrió una dura caída 1-11 contra Floripa (Brasil). En el repechaje consiguió revancha al superar 5-3 a Bogotá, aunque posteriormente cayó 2-5 ante Tic Tac (Chile) en los octavos de final del Mundial de Clubes.
Transmisión
El encuentro podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube TNN Sports 👉 youtube.com/@tnnsportstv