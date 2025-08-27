Tras dos días de competencia, ambos representantes de la ciudad buscarán avanzar a las semifinales del certamen internacional.

El camino de Fratellos: el conjunto llega a esta instancia tras tres derrotas en el torneo: cayó 1-4 ante Poli San Francisco (México) y 5-7 frente a Bagagem (Brasil) en la fase de grupos, mientras que en el repechaje perdió 1-2 contra Tomoshibi (Japón).

El recorrido de La Voz: debutó con una derrota 1-2 frente a Bogotá (Colombia) y luego sufrió una dura caída 1-11 contra Floripa (Brasil). En el repechaje consiguió revancha al superar 5-3 a Bogotá, aunque posteriormente cayó 2-5 ante Tic Tac (Chile) en los octavos de final del Mundial de Clubes.

Transmisión

El encuentro podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube TNN Sports 👉 youtube.com/@tnnsportstv