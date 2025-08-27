Dos deportistas de Comodoro fueron distinguidos por el Senado de la Nación

El Mundial de Taekwondo disputado en Barcelona, España, sigue dando grandes satisfacciones a la escuela TAA (Taekwondo Asociación Austral).

Dos de sus alumnos fueron distinguidos en el Senado de la Nación. Ivanna y Facundo Ferrari Luengo, en representación de todo el grupo de Comodoro, recibieron en la tarde de ayer un diploma de honor del Senado de la Nación por su destacada participación en el Campeonato Mundial de Barcelona 2025.

Los hermanos Ferrari Luengo no ocultaron su orgullo por estar en el Senado de la Nación, sabiendo que contaban con el acompañamiento de toda la familia TAA de Comodoro en un momento único que quedará guardado para siempre en su memoria.

Junto a ellos, varios deportistas argentinos también recibieron la mención por haber participado en diferentes disciplinas y en distintas partes del mundo.

