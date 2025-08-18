(Pasta de Campeón - ADNSUR) -  El histórico Agustín Creevy jugó este domingo su último partido como profesional con la camiseta de San Luis, en la derrota frente a Belgrano Athletic por 22 a 10, en La Plata. 

Fue un encuentro cargado de emoción, donde el ex capitán de Los Pumas cerró una brillante carrera internacional para regresar al club donde dio sus primeros pasos.

En esa jornada especial, hubo presencia comodorense dentro de la cancha: Alexis Uvieda integró el equipo de San Luis y compartió formación con Creevy, mientras que Francisco Ferronato defendió los colores de Belgrano Athletic.

Desde el Club Calafate, donde se formó Uvieda, celebraron el hecho de que dos jugadores surgidos en Comodoro hayan estado en un partido histórico para el rugby argentino: “Queremos felicitar a Alexis Uvieda y Francisco Ferronato por haber sido parte del último partido de Agustín Creevy, una verdadera leyenda del rugby argentino. Tanto Alexis como Francisco son grandes exponentes de nuestro deporte, que reflejan en la cancha los valores de la institución: dedicación, trabajo constante y conducta deportiva”, expresaron.

Con pasado en clubes de Francia, Inglaterra, Italia y Sudáfrica, además de su liderazgo con Los Pumas, Creevy se despidió del rugby profesional como una leyenda. Y en esa despedida, dos comodorenses estuvieron presentes, dejando en alto el nombre de la ciudad en uno de los escenarios más emotivos del deporte nacional.

