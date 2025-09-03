Dos comodorenses ante una chance mundialista: les llegó la oportunidad y deben recaudar el dinero contrarreloj

Dos jóvenes taekwondistas de Comodoro Rivadavia cruzan los dedos para que se dé, pero a la vez están a “cuatro manos” organizando eventos y gestionando donaciones para poder recaudar el dinero necesario para estar en la cita mundialista de Croacia el mes que viene.

Mickaela Caamaño y Facundo Troncoso no esperaban esta citación a una competencia mundialista, pero quienes habían clasificado en primer lugar desistieron de ir, y recayó en ellos la responsabilidad de representar a Argentina en la cita internacional de “lucha preestablecida”.

La joven deportista, que también juega al fútbol femenino en Próspero Palazzo, comenzó de muy chica en la disciplina y, al igual que su compañero, sabe de viajes y competencias internacionales, ya que ambos han competido en Paraguay, Brasil, Chile, Australia, Hungría y Alemania.

“El domingo me llama mi maestro y me pasa la novedad de que la pareja que iba a viajar a Croacia se bajó, y nosotros, con Facundo Troncoso, estamos segundos en el ranking nacional en lucha preestablecida, así que somos los siguientes y ahora únicos para representar a Argentina en el mundial de Croacia que se realiza ahora, los primeros días de octubre”, contó Mickaela Caamaño a Pasta de Campeón.

La novedad los sorprendió, pero a la vez los movilizó para comenzar a gestionar el dinero necesario para poder estar en una cita mundialista de estas características. “Terminé de hacer el pasaporte y te llamo”, avisó Caamaño ante el requerimiento de PDC.

La joven, que ha salido campeona en Sudamericana y Panamericana y ha estado presente en tres copas del mundo y un Mundial, adelantó cómo harán para recaudar fondos. “Ya organizamos un matebingo para el domingo 14 de septiembre. Dalmiro, el presidente del Barrio Sismográfica, y mi madrina Berta ya empezaron a moverse para ayudarme a lograr esto, así que estamos buscando premios y, bueno, al mismo tiempo hago una remera para emprendimientos o personas que quieran colaborar con una publicidad”.

Como no hay tiempo que perder, ya hay una alternativa para este domingo con el fin de sumar dinero. Y en ese sentido acotó: “Para este domingo ya tenemos armada una rifa con un cordero de premio. No fue donación en este caso porque surgió ahora, todo muy rápido, pero para poder arrancar con algo, suma; lo que sea suma”.

Caamaño es alumna del maestro Orlando Velázquez y Troncoso, de Juan Millatureo junto a Luciana Reyes. “Hay que pagar pasajes, estadía, derecho de competencia, y es en dólares”, acotó.

En los próximos días tendrán una reunión con Hernán Martínez, responsable del Ente Comodoro Deportes, que seguramente apoyará este viaje de deportistas comodorenses a una cita mundialista en Croacia.

A su vez comentó que tuvieron que retomar los entrenamientos con mayor intensidad ante la prueba mundialista. “Nos pusimos a entrenar con Facu de nuevo; él es alumno de Juan y yo de Orlando, entrenamos en lugares diferentes pero somos compañeros. Hay que juntarse y repasar la pre con lo que pasamos rondas en Chile este año, y pulir detalles”, cerró Mickaela Caamaño, que se mostró muy entusiasmada por un viaje más, y esta vez inesperado. Los que quieran colaborar con los dos jóvenes comodorenses se pueden comunicar al 297 4246310 o al Instagram @mickaelacajn14