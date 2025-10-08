Miguel Angel Russo murió este miércoles por la tarde y enlutó al fútbol argentino. Quien era el actual entrenador de Boca Juniors falleció a los 69 años junto a su familia.

Nacido en Lanús en abril de 1956 como futbolista jugó solo en Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina, mientras que luego como entrenador dejó un sello en la Argentina y el exterior.

Lanús, Estudiante de La Plata, Rosario Central, Colón de Santa Fe, Los Andes, Vélez, Racing Club, San Lorenzo y Boca Juniors en la Argentina fueron los equipos que fueron dirigidos por Miguel.

Dolor en el fútbol argentino: Murió Miguel Ángel Russo
Foto: A24
Mientras que en el exterior entrenó a equipos como: Universidad de Chile ; Salamanca de España, Morelia de México, Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y Al-Nassr de Arabia Saudita.

Su enfermedad se dio a conocer por el propio Miguel Russo en su estadía en Colombia, donde se coronó Campeón tras cinco años de sequía y en una rueda de prensa emocionó a todos con el contexto de su afirmación con el cáncer del cual estaba batallando.

Foto: Olé

Su tercera etapa al frente de Boca, equipo con el cual ganó la Copa Libertadores, lo lleva a un conteo general como DT de 1040 partidos dirigidos con 416 ganados, 304 empatados y 320 perdidos.

