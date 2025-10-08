Dolor en el fútbol argentino: Murió Miguel Ángel Russo

Miguel Angel Russo murió este miércoles por la tarde y enlutó al fútbol argentino. Quien era el actual entrenador de Boca Juniors falleció a los 69 años junto a su familia.

Nacido en Lanús en abril de 1956 como futbolista jugó solo en Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina, mientras que luego como entrenador dejó un sello en la Argentina y el exterior.

Lanús, Estudiante de La Plata, Rosario Central, Colón de Santa Fe, Los Andes, Vélez, Racing Club, San Lorenzo y Boca Juniors en la Argentina fueron los equipos que fueron dirigidos por Miguel.

Mientras que en el exterior entrenó a equipos como: Universidad de Chile ; Salamanca de España, Morelia de México, Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y Al-Nassr de Arabia Saudita.

Su enfermedad se dio a conocer por el propio Miguel Russo en su estadía en Colombia, donde se coronó Campeón tras cinco años de sequía y en una rueda de prensa emocionó a todos con el contexto de su afirmación con el cáncer del cual estaba batallando.

Su tercera etapa al frente de Boca, equipo con el cual ganó la Copa Libertadores, lo lleva a un conteo general como DT de 1040 partidos dirigidos con 416 ganados, 304 empatados y 320 perdidos.