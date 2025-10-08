Dolor en el fútbol argentino: Los jugadores comodorenses que fueron dirigidos por Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino llora la partida de Miguel Ángel Russo, un símbolo de la dirección técnica nacional. El histórico entrenador, campeón con Boca Juniors y referente del fútbol sudamericano, falleció este martes dejando una huella imborrable.

En Comodoro Rivadavia, también lo recuerdan con afecto, ya que dos futbolistas de la ciudad fueron dirigidos por él en su paso por San Lorenzo de Almagro: Pablo César Barrientos y Andrés Silvera .

Sabía qué pedirte dependiendo de los partidos, un gran estratega. Se portó excelente desde el día que llegué a San Lorenzo, me ayudó mucho y les pedía a los chicos que me cuiden

En el año 2008, Russo asumió la conducción técnica del Ciclón, y entre los jugadores que tuvo a su disposición se encontraban dos nacidos en Comodoro Rivadavia: el mediocampista ofensivo “Pitu” Barrientos y el delantero “Cuqui” Silvera. Ambos dejaron una marca importante en el equipo y fueron potenciados por el DT, que supo sacar lo mejor de cada uno.

El fútbol de Comodoro, de luto: suspendieron la fecha por la muerte de tres jugadores veteranos

El recuerdo del “Pitu” Barrientos

Barrientos regresó a San Lorenzo a préstamo en junio de 2008 tras su paso por el FC Moscú, y bajo el mando de Russo mostró uno de los mejores rendimientos de su carrera. Fue la gran figura del Torneo Apertura 2008, torneo en el que San Lorenzo terminó primero, aunque luego perdió el famoso triangular ante Boca y Tigre.

Durante la temporada 2008-2009, disputó 18 partidos y anotó 8 goles, mostrando un gran nivel hasta que una rotura de ligamentos lo obligó a parar.

Tiempo después, el propio “Pitu” recordó con cariño al DT: “Como entrenador era un fenómeno, serio, con mucho tacto con el jugador y muy humano. A mí me quería y yo lo quería mucho. Sabía qué pedirte dependiendo de los partidos, un gran estratega. Se portó excelente desde el día que llegué a San Lorenzo, me ayudó mucho y les pedía a los chicos que me cuiden”.

Conmoción y dolor por el fallecimiento de un exfutbolista de Huracán y Portugués de Comodoro

El paso del “Cuqui” Silvera bajo su conducción

Andrés Silvera, otro comodorense que brilló en San Lorenzo, también fue dirigido por Russo durante el 2008. En el Clausura disputó 12 partidos y convirtió 3 goles, mientras que en el Apertura jugó 18 encuentros y marcó 6 tantos.

Además, en la Copa Sudamericana 2008, con Russo como DT, anotó 3 goles en 7 partidos, siendo pieza clave en el ataque azulgrana. Dolor en Comodoro: falleció un exjugador y entrenador de fútbol de veteranos de Comodoro

El legado en otros jugadores con vínculo comodorense

Más allá de los futbolistas nacidos en la ciudad, otro jugador muy identificado con Comodoro también fue dirigido por Miguel Russo: Ignacio “Nacho” Malcorra, quien realizó las inferiores en la CAI. Bajo su conducción en Rosario Central, Nacho vivió una de sus mejores etapas: fue figura y campeón de la Copa de la Liga 2023, aportando 8 goles y 12 asistencias.