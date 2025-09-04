El básquet de la Patagonia está de luto. Este miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento de Eddie Roberson, uno de los máximos ídolos de la historia del Club Social y Deportivo Madryn, quien dejó una huella imborrable en la institución y en toda la comunidad deportiva de la ciudad.

Desde la entidad aurinegra lo despidieron con un emotivo mensaje en redes sociales: "Con profundo dolor, nos toca despedir a un emblema de nuestra institución. Hoy se nos fue el gran Eddie Roberson, aquel que vistiera con temple nuestros colores y se transformara en uno de los jugadores más importantes que hayamos visto con la casaca oro y luto. Se enamoró de nuestro club y de esta ciudad, así como nos enamoró a nosotros con su juego y su entrega. Jamás te olvidaremos. Madryn fue, es y seguirá siendo siempre tu casa! Gracias por todo, Eddie".

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, también lo recordó públicamente: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Eddie Roberson, quien fue un gran amigo y uno de los máximos referentes del básquet del Club Social y Deportivo Madryn, marcando un antes y un después para este deporte en toda la región".

Roberson fue mucho más que un jugador extranjero que pasó por el club. Su calidad dentro de la cancha y su carisma fuera de ella lo convirtieron en una figura querida y respetada, al punto de transformarse en sinónimo del básquet aurinegro durante los años de mayor crecimiento de la disciplina en la ciudad.

Hoy, el recuerdo de Eddie Roberson une a hinchas, dirigentes, ex compañeros y a toda la familia del básquet patagónico en un mismo sentimiento de gratitud y despedida.