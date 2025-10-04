En Comodoro Rivadavia, el fútbol de veteranos se suspendió este sábado por la tarde debido al trágico fallecimiento de un jugador durante un partido.

Según pudo saber Pasta de Campeón, el hecho ocurrió mientras se disputaba un encuentro de la categoría Expertos, en el que el jugador formaba parte del equipo Luz y Fuerza.

En un momento del partido, el jugador se descompensó en el banco de suplentes, solicitó un cambio y se desplomó allí mismo. A pesar de los intentos por asistirlo, lamentablemente falleció en la cancha, generando conmoción entre sus compañeros, rivales y espectadores.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

El fallecido, identificado como Walter Cepeda, era un reconocido jugador dentro de la liga de veteranos de Comodoro Rivadavia y su inesperada muerte dejó una profunda tristeza en la comunidad deportiva local.

En respeto a su memoria y ante esta triste situación, las autoridades del torneo decidieron suspender la actividad futbolística de veteranos prevista para este fin de semana.

El dolor del Club Luz y Fuerza por la muerte de Walter

A través de las redes sociales, el Club Luz y Fuerza publicó un mensaje para despedir al futbolista.

“Hoy nos toca informar con mucho dolor y tristeza el fallecimiento del jugador de nuestra institución Walter Cepeda, un gran compañero y amigo con el que compartimos muchos años e innumerables recuerdos; nos dejó de manera inesperada luego de descompensarse dentro de un campo de juego”, indicaron.

Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño

“Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y un abrazo fraternal para toda su familia en este difícil y doloroso momento. Te vamos a extrañar, Walter querido. ¡Qué en paz descanses!”, señalaron.

El velatorio de Walter Cepeda se llevará a cabo en la sala ubicada en la avenida Canadá, en Comodoro Rivadavia, a partir de las 10 de la mañana del domingo. Por el momento, no se ha informado el horario de finalización del velatorio. Los restos de Walter serán cremados, conforme a lo decidido por su familia.

Este inesperado fallecimiento ha provocado conmoción y solidaridad entre sus compañeros y la comunidad deportiva, quienes recuerdan a Walter no solo como un apasionado del fútbol, sino también como un referente y amigo dentro del ámbito de los veteranos.

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

Comunicado oficial: tres fallecimientos en un día

“Desde la Asociación de Fútbol de Veteranos informamos que, a raíz de los lamentables acontecimientos del día de hoy, la fecha del domingo 05/10/2025 queda suspendida”, afirmaron.

“Queremos hacer llegar, de igual manera, nuestro acompañamiento a los amigos, compañeros y familias de nuestros tres jugadores de veteranos que en el día de hoy nos dejaron. Hacemos llegar un saludo a toda la familia del Club Rada Tilly por el fallecimiento de su jugador Jorge Belizán, a la familia del Club Luz y Fuerza por el fallecimiento del jugador Walter Cepeda, y a toda la familia y amigos del Club Tiro Federal por el fallecimiento del jugador Hernán Friggione”, culminaron en el comunicado oficial.