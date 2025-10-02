(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de un exjugador de CAI y Palazzo, y actual entrenador de Amaya en Veteranos de Comodoro Rivadavia.

Se trata de Paulo Ariel Rementería, quien venía peleando contra una enfermedad en este último tiempo, y su cuadro de salud empeoró en los últimos días.

El exjugador del “Aguilucho” supo cosechar muchas amistades en el ambiente del fútbol y, en el último tiempo, era el DT de Abel Amaya FC en el fútbol de Veteranos.

Hace unos días pedían cadena de oración, pero esta mañana el fútbol comodorense se vistió de luto al conocerse el triste desenlace de “Palulo” Rementería. Los mensajes de sorpresa y tristeza invadieron las redes sociales y muchos fueron los jugadores que dejaron su palabra.

El velorio comenzó a partir de las 13 horas en avenida Hipólito Yrigoyen 361, sala A.