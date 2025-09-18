La División de Honor de Futsal, el certamen nacional más importante de esta disciplina, dio inicio el pasado fin de semana en Esquel, consolidando a la ciudad cordillerana como epicentro del turismo deportivo provincial.

Con la participación de más de 30 equipos provenientes de distintas provincias y un total que supera los 300 jugadores, la competencia se extiende a lo largo de varios días y se disputa en múltiples escenarios de la región.

Los encuentros se llevan a cabo en tres sedes principales: el Gimnasio Municipal de Esquel, el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela 112 y, además, en instalaciones ubicadas en la vecina localidad de Trevelin. Esta distribución territorial permite no solo una mayor capacidad para albergar la cantidad de partidos programados, sino también fortalecer el vínculo entre ambas localidades y resaltar la importancia del deporte como motor turístico y cultural en la cordillera.

Newbery de Comodoro sueña con el Federal A: los refuerzos que llegarían para jugar el Regional

ETAPA DE DEFINICIONES CON UN COMODORENSE VIGENTE

La fase definitoria del torneo se presentó especialmente exigente para los representantes de Comodoro Rivadavia, uno de los centros neurálgicos del futsal en la Patagonia. De cinco equipos que llegaron a esta etapa, cuatro quedaron eliminados y, por ende, fuera de la lucha por el título regional.

Halcones fue el primero en despedirse, al no conseguir avanzar a los octavos de final. Posteriormente, en la jornada del pasado miércoles, otros tres equipos también dijeron adiós a la competencia: Flamengo, Tercer Tiempo y 70/30. La eliminación de estas instituciones significó un duro revés para la ciudad petrolera, que apostaba a tener una mayor presencia en las instancias decisivas del torneo.

El único club que continúa representando con orgullo a Comodoro Rivadavia es MyL. El equipo logró superar una difícil instancia de octavos de final tras un partido tenso frente a La Bomba. El encuentro terminó en igualdad y se definió en la tanda de penales, donde el portero de MyL, Enzo Funes, se erigió como figura al atajar un disparo clave. A su vez, Kevin Jahns tuvo la precisión para convertir el penal decisivo, sellando el pasaje de MyL a cuartos con un triunfo ajustado pero merecido.

Es de Comodoro, vive en Australia y dijo presente en el triunfazo de ‘Los Pumas’ ante los ‘Wallabies’ por el Rugby Championship

La actividad se reanuda esta tarde con la disputa de los cuartos de final, en la que MyL intentará continuar su buen rendimiento y mantener la bandera comodorense en alto. Desde las 17 horas, el equipo se enfrentará a Andes Talleres, uno de los clubes con mayor tradición y dificultad dentro del certamen, lo que configura un desafío arduo para los dirigidos.

La jornada arrancará temprano, a las 15 horas, con un cruce entre Los Gordos y Maranatha, partidos que atraen también gran interés por la calidad competitiva y el estilo de juego que ofrecen. Luego de la confrontación de MyL, la actividad continuará a las 19 con otro duelo destacado entre Cementista y Jockey Club, dos fuerzas tradicionales que siguen en carrera por el título.

El primer dolor de cabeza de Scaloni: una lesión inesperada sacude a la Selección a meses del Mundial

El cierre de la etapa de cuartos estará a cargo del enfrentamiento entre Godoy Cruz y Transportes Wenu, programado para las 21 horas, en lo que promete ser un partido vibrante y crucial para definir a los semifinalistas del torneo.