(Por Franco Córdoba - Pasta de Campeón) Diego Romero es sinónimo de básquet en Comodoro Rivadavia. Hoy, con 43 años, sigue siendo el faro de Náutico Rada Tilly, un equipo que buscará dejar su huella en el Pre Federal 2025.

“Ya mejoré bastante, todavía me quedan meses de trabajo, pero ya puedo jugar y aportar”, admite Romero, con la humildad de quien sabe que cada partido es una nueva batalla, tras la lesión en los aquiles. Su rol va más allá de los puntos: es guía, organizador y mentor de los jóvenes del plantel.

El equipo combina talento y juventud. La incorporación de Nicolás Rocha, Sub-21 proveniente de CAI, y Tomás Solís, 22 años, tras un gran pre-federal en Tucumán, aporta frescura.

“Son esas piernas frescas que el equipo necesitaba”, dice Romero a PDC. La idea es simple: mantener la esencia del juego, pero adaptarse a la intensidad y exigencia de un torneo donde cada rival estudia al detalle al adversario.

Objetivos con candidatos marcados

El Pre Federal no será un paseo para Náutico. Romero lo sabe y lo dice sin vueltas. “Los grandes candidatos son Federación Deportiva y Huracán de Trelew, con presupuestos enormes. Nosotros estamos para competirles de igual a igual”.

Consciente de que parten un escalón por debajo, su enfoque pasa por imponer su estilo y sacar a los rivales de su zona de confort. El primer objetivo del equipo es claro: llegar a semifinales con todos los jugadores en su mejor nivel.

La estrategia de Romero combina concentración, orden y juego colectivo. “Cuando nos organizamos y nos pasamos bien la pelota somos muy peligrosos, pero somos fáciles de desarmarnos y parecemos una banda. Entonces trabajamos mucho en mantenernos ordenados y concentrados en cada partido”, asegura.

Recuperación y liderazgo dentro de la cancha

Romero encara el torneo con un desafío físico importante: superar la recuperación de una lesión compleja. Pero lejos de resignarse, utiliza su experiencia para fortalecer al grupo. “Puedo aportar lo más de la experiencia y de ordenarlos dentro de la cancha a los chicos, y tratar de que ellos sean las figuras y goleadores de cada partido”, reconoce.

Su objetivo es llegar al final del Pre Federal prácticamente al 100%, con fuerza y claridad para guiar al equipo en cada jugada. El veterano nacido en Misiones y Comodorense por echar raíces que combina disciplina con visión de juego, un equilibrio que resulta clave para un torneo donde cada partido puede marcar la diferencia.

El plan no es improvisar: “El pre-federal te va acomodando con los partidos. Lo importante es llegar de la mejor forma a los últimos dos juegos”, afirmó.

Debut y panorama del torneo

Náutico Rada Tilly debutará ante Ferro de Madryn, en lo que promete ser un arranque intenso del Pre Federal. Con jugadores jóvenes, talento y un referente experimentado como Romero, el equipo buscará consolidarse paso a paso.

El torneo será exigente, pero el mensaje del líder es claro: no vinieron a mirar, vinieron a competir.

El “Negro” es consciente de que el camino será difícil, pero confía en la capacidad del grupo. “Venimos con nuestra filosofía, con nuestro juego, a competir de igual a igual. Sabemos que arrancamos un escalón abajo, pero tenemos otras armas. El torneo será duro, pero estamos preparados”, asegura.

La familia como motor extra

Más allá de la cancha, Diego encuentra motivación en su familia. Sus hijos y su esposa lo siguen a todos los partidos, sumando emoción a cada encuentro, también sus padres y hermano más una familia que lo banca como desde el inicio.

“Siempre es lindo que la familia te siga y te pueda ver. Lo hace más especial. Los días de partidos se preparan, quieren ir a la cancha, quieren estar ahí, quieren cantar”, explica con sonrisas.