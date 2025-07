(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El presidente de Racing Club, Diego Milito, lanzó durísimas declaraciones contra River Plate tras la salida del delantero Maximiliano Salas, quien fue contratado por el club de Núñez ejecutando su cláusula de rescisión.

El dirigente expresó su descontento por la forma en la que se manejó la operación y acusó directamente a la dirigencia millonaria y al entrenador Marcelo Gallardo.

“ No lo queríamos negociar. Tal vez estamos decepcionados con River, su presidente y su entrenador, que no pudieron honrar su palabra. Ellos me habían dicho que no iban a ejecutar la cláusula y no pudieron cumplirla” , afirmó Milito en diálogo con TyC Sports, visiblemente molesto.

La operación se concretó mediante el pago de la cláusula de salida, pero lo que enojó al exfutbolista fue el modo: “Con el entrenador de River hace más de un año que no lo veo. No soy amigo. Entiendo que siempre llama a los jugadores de otros equipos. Cada uno actúa de la manera que lo siente. Hace un mes hablé con mi par de River y no cumplió”. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA