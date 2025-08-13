INESPERADO
Diego Latorre reveló que se postularía para salvar a un histórico club del fútbol argentino que está en crisis
El exfutbolista y actual periodista de ESPN sorprendió a todos al señalar que se acercaría a la institución para revertir la situación. "Haría lo que sea", admitió.
(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Ferro Carril Oeste está atravesando uno de los momentos más críticos de su historia futbolística y dirigencial en 2025, cuando se cumplen 25 años de su descenso de la Primera División argentina.
El club de Caballito, conocido como el Verdolaga, lucha hoy para no descender nuevamente, esta vez desde la Primera Nacional hacia la B Metropolitana, en una categoría de bajo nivel y con una campaña muy pobre que refleja la profunda crisis que lo afecta.
En medio de esta crisis, una voz de peso y cercana al club se hizo oír: Diego Latorre, exfutbolista, comentarista y fanático declarado de Ferro, quien sorprendió a todos con un impensado anuncio. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ
