Diego Godín se retiró del fútbol profesional con la camiseta de Vélez

Diego Godín se retiró oficialmente a sus 37 años vistiendo la camiseta de Vélez Sarsfield y concluyó su carrera llena de grandes éxitos, tanto a nivel clubes como selección.

Al “Faraón” le quedaban seis meses más de contrato con el club de Liniers, pero tomó la decisión de avanzar en la rescisión y no formar parte del elenco para la Copa de la Liga que se jugará en las próximas semanas.

Su final no terminó siendo del todo esperado porque su equipo cayó por la mínima diferencia frente a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó con un gol de penal de Agustín Cóccaro en tiempo agregado del primer tiempo.

Pospartido, el uruguayo no pudo contenerse y se quebró al brindar declaraciones. "Estoy muy emocionado y por eso lloro tanto en este momento, pero no son lágrimas de tristeza, sino de felicidad porque se me pasaron en un pantallazo 20 años de carrera en la que dejé todo en cada club que estuve. Por eso tengo solamente palabras de agradecimiento para todos", refirió el "Faraón" a la transmisión de televisión oficial del encuentro.

De esta manera, simultáneamente con la salida de Godín de Vélez se produce la llegada de su compatriota y amigo Edinson Cavani a Boca Juniors, pero ya no podrá haber un enfrentamiento entre ellos, algo con lo que se había especulado a mediados del año pasado, cuando el atacante también sonó fuerte para sumarse al "xeneize".

En su futuro inmediato Godín podrá dedicarse ahora a tiempo completo al emprendimiento que lleva adelante con su compatriota y compañero de zaga central del seleccionado uruguayo, Diego Lugano, con el que son socios en una empresa de construcción en Uruguay.

Godín inició su carrera profesional hace exactamente 20 años en Cerro de Uruguay y en 2006 pasó a Nacional apenas por una temporada, ya que inmediatamente fue vendido por 800 mil euros a Villarreal, de España.

En agosto de 2010 y tras el Mundial de Sudáfrica saltó a Atlético de Madrid, donde permaneció por casi una década en la que se convirtió en referente y capitán del equipo dirigido por Diego Simeone.

Luego pasó a Inter, de Milán en 2019 y al año siguiente se sumó al también italiano Cagliari, para dos más tarde volver a Sudamérica e incorporarse al brasileño Atlético Mineiro, antesala de su llegada a Vélez Sarsfield.