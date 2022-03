(Pasta de Campeón / ADNSUR) - El Regional Patagónico de Clubes comenzó de gran manera para el Club Deportivo Portugués, que metió una resonante victoria de visitante ante Roca RC. El viaje largo, las bajas y complicaciones de último momento, hicieron que hubiera cambios sobre la marcha y el equipo asimiló esos inconvenientes de la mejor forma.

Diego Fueyo, Head Coach del PS, dialogó con Pasta de Campeón y dejó sus sensaciones. “Fue un partido durísimo. No podía ser de otra manera. Ellos hacía siete años que no perdían en el Regional como local. La última vez había sido contra nosotros y en esa época yo era jugador”, contó Diego.

El certamen ya se sabe de antemano que es intenso, pero esta temporada se sumó el aliciente que los clubes deben también presentar Intermedia. Sobre esto, Fueyo admitió: “eso hace que se potencien las problemáticas que tenemos para juntar jugadores para viajes largos, que no es lo normal. Salimos un viernes y volvimos un lunes para tener un día de descanso allá. Algunos por trabajo no pudieron ir”.

“Viajamos con un plantel de 35 jugadores que es un montón, pero nos encontramos allá que ellos tenían 25 para inter y 23 para Primera. Jugamos en intermedia con 19 tipos. Comenzó parejo pero después se empezaron a lesionar chicos. Eso no sólo complicó el segundo tiempo sino que además hubo cambios que debíamos hacer y debimos modificarlos. Algunos tuvieron que jugar 80 minutos y eran suplentes en primera”, agregó.

Ante la adversidad, el staff técnico fue claro en algunos conceptos para poder afrontar el duelo de la mejor manera, y finalmente los jugadores se llevaron la victoria.

“Les planteamos a los jugadores que teníamos esas dificultades y que debíamos hacer un partido inteligente. Tener intensidad cuando ameritaba tenerla, cuidar la pelota y no hacer penales”, enfatizó Fueyo.

A su vez, el entrenador de “Portu” añadió: “fue exactamente lo que hicimos. Pusimos mucha intensidad tanto en ataque como en defensa. Fuimos inteligentes y aprovechamos los momentos de juego muerto para descansar”.

Fueyo también realizó un análisis del duelo y enumeró las claves para poder traer esta importante victoria de Río Negro. “Ellos tenían muy buena obtención y un scrum superior al nuestro. Ahí hicimos unos cambios que entraron bien. En el primer tiempo hicimos tres penales y ellos once. Eso nos permitió jugar en campo rival. Si bien tenían buen line, nosotros no estuvimos mal e hicimos daño con el maul. No nos complicamos, salimos bien con el pie y los backs marcaron bien. Siempre que llegamos marcamos puntos”.

“En el complemento se quisieron venir, pero fuimos prolijos en defensa. Terminamos jugando con 13 tarjetas. Ahí nos hicieron try que nos sacó la posibilidad de ganar con bonus. Tácticamente hicimos un partido muy bueno”, añadió.

El plantel arribó el lunes a la ciudad y ya piensa en lo que será la segunda fecha de este TRPC 2022, que siempre se destaca por la intensidad de los partidos que hace que tengas bajas y altas de una semana a otra.

“Con Trelew jugamos el domingo. La idea es ver cómo están los que vinieron tocados, ir recuperándolos en la semana y sumar a los que no pudieron viajar. Eso nos permitirá estar más firmes y tener en el banco a jugadores que no hayan tenido que jugar en intermedia”, finalizó el Head Coach del “Luso”.