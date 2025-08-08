Se conoció las ternas para la 21a fecha del torneo de Primera B en Comodoro Rivadavia donde las miradas estarán puestas en La Nueva Salitrera donde Ferro recibirá a Rada Tilly. Aunque el juego de Stella Maris - Caleta Córdova también es importante porque el “Puerto” llega prendido en la lucha por el campeonato.

Entró en etapa de definición el ascenso y Rada Tilly llega como líder pero debe visitar a su escolta en una cancha difícil. El Aurinegro viene de golear 8-0 a Nueva Generación mientras que La Maquinita viene de superar a Universitario 3-1 con un arbitraje cuestionado. La terna para este sábado a las 15 estará compuesta por Diego Bayón, junto a Sergio Corbalán y Gastón Cejas.

En el campo de juego costero, Stella Maris recibirá a Caleta Córdova, que llega tercero en la tabla de posiciones y con una victoria frente a Comodoro FC. Cristian Ontivero será el árbitro y estará acompañado por Matías Ortiz y Cristian Alvez.

