Diego Bayón será el árbitro para Ferro-Rada Tilly en el ascenso
La fecha 21 centrará su atención en el km 5, donde jugarán el líder y el escolta en un partido clave. Caleta Córdova llega en tercer lugar y visitará a Stella Maris, con el arbitraje de Cristian Ontivero.
Se conoció las ternas para la 21a fecha del torneo de Primera B en Comodoro Rivadavia donde las miradas estarán puestas en La Nueva Salitrera donde Ferro recibirá a Rada Tilly. Aunque el juego de Stella Maris - Caleta Córdova también es importante porque el “Puerto” llega prendido en la lucha por el campeonato.
Entró en etapa de definición el ascenso y Rada Tilly llega como líder pero debe visitar a su escolta en una cancha difícil. El Aurinegro viene de golear 8-0 a Nueva Generación mientras que La Maquinita viene de superar a Universitario 3-1 con un arbitraje cuestionado. La terna para este sábado a las 15 estará compuesta por Diego Bayón, junto a Sergio Corbalán y Gastón Cejas.
En el campo de juego costero, Stella Maris recibirá a Caleta Córdova, que llega tercero en la tabla de posiciones y con una victoria frente a Comodoro FC. Cristian Ontivero será el árbitro y estará acompañado por Matías Ortiz y Cristian Alvez.
|Día
|Hora
|Partido
|Árbitros
|Asistentes
|Sábado
|15:00
|Ferro vs Rada Tilly
|Diego Bayón
|Sergio Corbalán, Gastón Cejas
|Sábado
|15:00
|Comodoro FC vs Rada Tilly
|Carlos Flores
|Víctor Velarde, Alejandro Acosta
|Sábado
|15:00
|Stella Maris vs Caleta Córdova
|Cristian Ontivero
|Matías Ortiz, Cristian Alvez
|Sábado
|15:00
|Talleres vs Ciudadela
|Fabio Calvi
|Jeremías Núñez, Dionicio Pino
|Sábado
|15:00
|San Martín vs Portugués
|Luis Fiamiani
|Gustavo Corvalán, Pablo Postendorfert
|Domingo
|15:00
|Nueva Generación vs Oeste
|Sergio Corbalán
|Brian Jerosimich, Gustavo Corbalán (cancha San Martín)