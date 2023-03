Dibu Martínez sorprendió y llenó de elogios a un ex CAI de Comodoro: "Hizo un gran trabajo"

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero y figura del seleccionado argentino campeón del Mundo en Qatar 2022, contó que no le “pesó” jugar la final contra Francia y lo hizo “como lo hacía en la plaza” de su Mar del Plata natal.

En una entrevista a TyC Sports, se refirió a sus antecesores en el puesto y en ese sentido, llenó de elogios al ex Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, Sergio “Chiquito” Romero.

“Todos hablan de Goyco, Pato (Fillol), pero El Chiquito hizo un gran trabajo en la selección. Llegó a la final del mundo, dos finales de Copa América. Tuvimos la mala suerte de perder”, concedió.

En esa línea, se comparó con Romero, e indicó que todavía tiene “mucho” por dar con la camiseta Argentina. “Jugué 26 partidos. Todos me dicen ‘Dibu, Dibu’, sí, pero Romero jugó 100 partidos y tiene 44 arcos en cero. Me falta todavía para tratar de ser el mejor de la historia. No puedo decir ‘soy el mejor cuando’ me falta muchísimo por hacer. Quiero llegar a los 100 partidos, superar a Chiquito”, destacó Martínez.

El flamante ganador al premio “The Best” de la FIFA al mejor arquero del Mundo del 2022 admitió que no “esperaba” ser el elegido y aseguró que no le interesan los cuestionamientos que recibió.

“Me entran por un oído y salen por el otro. Solo me interesa lo que piensan en mi país, en el cuerpo técnico y mis compañeros”, cerro el futbolista de Aston Villa.